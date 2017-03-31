Фермеры Кубани заключили 200 договоров с предприятиями на поставку овощей

В Краснодарском крае фермеры с начала года заключили около 200 договоров с перерабатывающими предприятиями на поставку овощной продукции.

Об этом сообщили на совещании по вопросам сотрудничества производителей сельхозсырья с предприятиями консервной отрасли Кубани, которое прошло в Белореченском районе.

Договоры заключили на поставку 270 тыс. т сырья. Это 71% от необходимого объема продукции. Общая потребность составляет 380 тыс. т. Работу по заключению договоров продолжают. Предприятия переработки отметили, что готовы дать аграриям в аванс семена, ГСМ, удобрения.

По такому принципу с фермерами Белореченского района в прошлом году начал работать консервный завод «Кубань-Ти». Предприятие обеспечило аграриев семенами и агрономическим сопровождением, чтобы получить овощи, соответствующие стандартам консервации. В этом году завод планирует увеличить объем переработки овощного сырья в несколько раз. Это позволит обеспечить пяти фермерским хозяйствам Белореченского района сбыт продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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