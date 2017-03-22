Фермеры Курганинского района стали лидерами по освоению субсидий

Фермеры Курганинского района в 2016 году стали лидерами по освоению субсидий на развитие сельхозпроизводства.

За год район на эти цели привлек 52,6 млн рублей. В том числе фермеры и личные подсобные хозяйства района получили 10,2 млн рублей за реализованное молоко, 345 тыс. рублей за реализованное мясо, более 35 млн рублей на строительство теплиц. А также более 6,7 млн рублей на приобретение сельскохозяйственных животных. В результате фермеры приобрели более 140 голов крупного рогатого скота, в том числе 80 племенных нетелей симментальской породы.

Всего в крае на развитие сельскохозяйственного производства в 2016 году малые формы хозяйствования освоили около 700 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Источник