Фестиваль «Акваджаз» пройдет в Сочи 4 и 5 августа

В Сочи 4 и 5 августа пройдет VIII международный фестиваль «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» под руководством Игоря Бутмана.

Мероприятия фестиваля проведут в Зимнем театре. Программа будет объявлена позже.

«Акваджаз» проходит в Сочи с 2010 года. В нем принимают участие музыканты из России, США и Европы, сообщается в группе Сочинского концертно-филармонического объединения в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» проходил в Сочи с 4 по 7 августа. Среди его участников были Ришар Бона, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана. На открытии фестиваля состоялся джазовый парад.

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