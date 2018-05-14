Фестиваль «Античное наследие России» на Кубани стартует 1 июня

Продлится мероприятие до 12 июня.

Участники туристического фестиваля смогут своими глазами увидеть археологические находки в современных городах северного Причерноморья и побывать на раскопках в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Тамани.

Уже разработаны маршруты и гастрономические карты. С программой можно ознакомиться на официальном на сайте. Исторический тур затронет не только искусство и ремесла, но и олимпийское движение, гастрономию и виноделие. Гости увидят гладиаторские поединки, мастерство джигитовки и посетят различные тематические выставки.

Еще в рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы. Туристы попробуют блюда греческой и русской кухонь, а также вина кубанских производителей. Стартует фестиваль в Геленджике. В бухте курорта пройдет парусная регата «Гиперборея-2018».

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