Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 по футболу примет 250 тыс. человек

Мероприятие пройдет в июне-июле 2018 года на площади Южного мола морского порта Сочи.

Фестиваль продлится 24 дня. Планируется, что его посетят 250 тыс. гостей. Сейчас организаторы продолжают формировать программу. В нее войдут трансляции матчей на больших экранах, концерты звезд, а также спортивные и развлекательные мероприятия.

Сощдавать атмосферу праздника будут официальные послы фестиваля болельщика ФИФА — экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков и французский футболист Марсель Десайи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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