Фестиваль Geek Picnic в Краснодаре посетили более 6 тыс. человек

В выходные 15-16 сентября в краевой столице прошел фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic. В этом году его аудитория удвоилась.

На мероприятии выступили известные ученые, популяризаторы науки и лекторы, среди них — Алексей Водовозов, Владимир Сурдин, Алексей Савватеев, Артем Новиченков, Алексей Паевский, Анна Хоружая. В течение двух дней зоны лекториев были заполнены: гости слушали выступления о нейросетях, загадках мозга, здоровье, дизайне, криптовалютах, астробиологии, космосе, литературе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы фестиваля.

Для детей организовали специальные игровые и обучающие зоны. Можно было рисовать 3D-ручками, добывать электричество из фруктов, мастерить модели самолетов, устраивать бои роботов, учиться скорочтению, созданию компьютерных программ, видеоблогингу. Аншлаг собрал специальный гость фестиваля Евгений Попадинец — один из популярных российский блогеров, ведущий канал Utopia Show на YouTube.

Стать популярными в интернете гостям фестиваля помогали и краснодарские компании: например, «Ростелеком» организовал зону Bullet Time — фотосъемка, позволяющая смонтировать кадр, который создает иллюзию остановки времени. «Медиатрон» и Сorny сделали фотозоны с конкурсами.

АО «НоваВинд» устроила чемпионат по фрисби и двухдневный ЧГК-пикник. Провести игру пригласили знаменитого знатока Александра Друзя.

Сотни людей привлекли зоны цифровых развлечений и VR. Гости фестиваля сыграли в виртуальный футбол и отправились в путешествия по разным реальностям, состязались в гонках от «Делимобиля».

Посетители стреляли из лука, играли в настольные и компьютерные игры 80-90-х годов, проходили квесты, состязались в скоростной сборке кубика Рубика и сражались с японскими самураями. Также в программе были кинопоказы, гонки дронов, чемпионаты по различным играм, косплей-шоу и научный стендап.

За музыкальное сопровождение отвечали экспериментаторы зоны Sound Lab и популярные музыканты Pompeya, Mujuice, Pixelord и Наадя.

«Мы собрали мощную программу в этом году. У нас люди могли провести два полных дня, постоянно участвуя в каких-то активностях. «Нечем заняться» — точно не про Geek Picnic. Но был соблюден баланс: мы сделали дополнительные зоны отдыха, отдельное спасибо сети кинотеатров «Монитор». И, конечно, на территории можно было очень вкусно поесть. Поступило невероятное количество положительных отзывов: многие даже предлагали увеличить время проведения до трех дней. Отдельно порадовала география: к нам ехали со всего края и соседних регионов, даже были гости из столиц, которые специально прибыли на фестиваль. Мы готовы расширяться, выходить на новую площадку, собирать больше людей и делать еще более крутую программу. Есть куча идей, которые можно реализовать в следующем году», — рассказала продюсер Geek Picnic в Краснодаре Серафима Чичева.

Фоторепортаж с фестиваля Geek Picnic смотрите здесь.

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