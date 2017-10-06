Фестиваль GG Jazz в Краснодаре пройдет с 3 по 5 ноября

Хедлайнером станет квинтет пятикратного обладателя премии «Грэмми» джазового пианиста Артуро О'Фэррилла из США.

В составе коллектива — саксофонист Чад Лефковиц-Браун, контрабасист Борис Козлов и двое сыновей О’Фэррилла — трубач Адам и барабанщик Зак. Выступление в Краснодаре пройдет при поддержке посольства США в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ТО «Премьера».

Концерты пройдут в Музыкальном театре. В день открытия VI Международного фестиваля GG Jazz совместный проект презентуют биг-бенд Георгия Гараняна и дуэт финалистки телепроекта «Голос-3» Мариам Мерабовой и ее супруга пианиста-виртуоза Армена Мерабова.

В программе фестиваля — американский дуэт певца Криса Тайла и пианиста Брэда Мелдау, венгерско-американский квартет Герго Борлая, в составе которого — басист Антон Давидянц, пианист Даниэль Сзебений, гитарист Майк Готтард. В Краснодаре также выступит американская группа The Kennedy Administration и московский коллектив «Число Пи».

В рамках фестиваля GG Jazz пройдет концерт детских коллективов «Поколение Next». Ожидаются также выступления музыкальных коллективов в фойе театра перед началом концертов.

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