Фестиваль «Киберкон-2019» в Краснодаре посетили более 15 тыс. участников

Площадка объединила фанатов виртуальной реальности, японской анимации, культовых киносаг и киберспортсменов.

Сразу в нескольких интерактивных зонах проходили турниры по известным онлайн-играм — World of Tanks и Overwatch. Одним из событий стало косплей-шоу. Это полное перевоплощение в образ своих любимых анимационных героев.

— Мой костюм средней сложности, потому что колпак делается из фетра, ветки — из дерева, собирается на ободок и надевается на голову. Очень понравилась программа дефиле — таких костюмов я еще нигде не видела. Дух захватывает, сколько люди над ними работали. Это невероятно.

— Сама идея поехать на «Киберкон» появилась около трех месяцев назад, грим закупался заранее для этого образа. В среднем на создание ушло около двух месяцев.

Кто пришел на фестиваль без костюма, мог приобрести сувенир или даже нанести боевой макияж. Специальными гостями праздника стали известный актер Сергей Бурунов, шоумен Денис Косяков и популярные блогеры Big Russian Boss и Стас Давыдов. Желающие могли сфотографироваться с ними.

«Киберкон» в кубанской столице проходит уже в третий раз и традиционно становится знаковым событием в жизни молодежи юга России.

Посмотреть фоторепортаж с «Киберкона-2019» в Краснодаре можно здесь.