Фестиваль «Киношок» сосредоточится на отечественном кино

14 августа в 19:48

Об особенностях грядущего кинофестиваля, который ежегодно проходит в Анапе, рассказал председатель оргкомитета Сергей Новожилов.

Он заявил, что с этого года конкурс будет строиться на фильмах, снятых на территории России, в разных республиках и областях. Ожидаются картины из Якутии, Карелии, Башкирии, Кабардино-Балкарии.

Показы будут проходить в кинотеатре «Мир кино», где фильмы увидят не только члены жюри и участники фестиваля.

Зрителям представят панораму фильмов стран СНГ, которая покажет, что происходит в кинематографе бывших союзных республик. Однако в целом акцент сделают на национальном кинематографе, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Киношок» в Анапе пройдет с 3 по 9 сентября, его посвятят 80-летию Краснодарского края.

Гостями фестиваля в этом году станут Светлана Немоляева, Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская, Ивар Калныньш и другие звезды кино. Организаторы также пригласили американского актера Стивена Сигала. Председателем жюри фестиваля станет режиссер Александр Прошкин.

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