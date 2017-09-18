Фестиваль «Крымский мост» собрал 200 спортсменов из 20 регионов России

Регата впервые прошла под аркой строящегося моста через Керченский пролив.

Гонка началась в Севастополе. Ближе к финишу ее увидят жители Новороссийска и Геленджика. Легкие суда скользили по водной глади Керченского пролива. Однако в самый торжественный момент не всем удалось развернуть паруса.

«Очень хотелось нам пройтись под аркой с парусами, но в этот день и час ветер развернулся ровно поперек арки, поэтому нам невозможно было поднять паруса, мы бы слишком долго проходили в арку», — пояснил участник регаты Сергей Саблин.

«Я приехал из Санкт-Петербурга, в регате «Крымский мост» я участвую впервые. В Санкт-Петебурге есть возможность, места, где ты сводишь стихию, спорт, исторические сооружения в новейшей истории. Пожалуй, это одно из первых мероприятий, в которых стихия, парусный спорт и технологическая конструкция связаны воедино», — сказал участник регаты Антон Гуменный.

Фестиваль посвящен стройке моста через Керченский пролив и проводится в третий раз. Экипажи уже прошли основную часть маршрута и планируют завершить турнир 20 сентября.

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