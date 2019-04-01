Фестиваль «Медвежий лук» в Апшеронском районе вошел в топ-5 гастрособытий апреля

Фестиваль черемши пройдет 6 апреля на хуторе Гуамка в пансионате «Большая медведица».

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших гастрономических апрельских событий в России.

Кроме фестиваля «Медвежий лук», в первую пятерку популярных у туристов мероприятий вошли Петербургский ресторанный фестиваль, Moscow Restaurant Week в Москве, гастрономический фестиваль Visit Dagestan 2019 в Дагестане и Cookout в Екатеринбурге.

В программе фестиваля «Медвежий лук» — дегустация блюд из черемши и травяных напитков, средневековое многоборье: стрельба из лука, метание ножей и копий. Гости увидят выставку реплик исторического и современного оружия.