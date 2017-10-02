Фестиваль «Мир Кавказу» на Кубани соберет 600 участников и 20 тыс. зрителей

Об этом говорили во время пресс-конференции в Краснодаре, посвященной культурному событию, в которой приняла участие министр культуры региона Виктория Лапина.

«С присоединением к России Республики Крым и города-героя Севастополя фестиваль получил новый импульс, его палитра обретет дополнительные краски. Для участников фестиваль — это уроки толерантности, способности открыть свое сердце навстречу другу. На Кавказе, где люди веками чтут обычай куначества, такие уроки имеют особый смысл», — подчеркнула министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Она сообщила, что форум соберет около 600 участников из всех субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В фестивале примет участие Кубанский казачий хор. Также регион представят коллективы Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко и творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. В финале все артисты объединятся в большой хор.

В рамках деловой программы состоится заседание Координационного совета Ассоциации экономического взаимодействия «Юг», во время которого руководители органов культуры субъектов РФ обсудят пути повышения эффективности и адресности инвестиций в культуру.

Деловую программу продолжит заседание круглого стола и выставка-презентация лучших проектов учреждений культуры регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль проведут 6 и 7 октября, он проходит с 1996 года в регионах юга России. Идейным вдохновителем мероприятия выступил народный артист России Валерий Гергиев. На Кубани фестиваль пройдет в третий раз.

Творческие делегации проведут совместные концерты и выставки декоративно-прикладного искусства в 17 муниципалитетах Кубани. В программе — презентации и круглые столы. Открытие фестиваля и гала-концерт пройдут в этнографическом комплексе «Атамань». Ожидается, что фестиваль посетят около 20 тыс. человек.

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