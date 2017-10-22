Фестиваль молодежи в Сочи посетили 67 тыс. иностранцев

Число иностранных гостей, прибывших на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, стало рекордным среди подобных мероприятий в городе.

«Такое количество иностранных гостей город Сочи на конференц-мероприятиях еще не принимал», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, гостиницы города разместили в среднем 67 тыс. человек. При этом максимально город может принять до 200 тыс. человек. Во время фестиваля было задействовано28 средств размещения и 20 тыс. номеров. Отели Имеретинской низменности были заполнены на 100%, а в целом загруженность гостиниц города составила более 80%, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал более 25 тыс. молодых людей из 188 стран мира. В закрытии фестиваля также принял участие президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль молодежи — беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края. Виталий Мутко назвал фестиваль молодежи в Сочи фантастическим.

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