Фестиваль народной культуры «Казачья слава» в «Атамани» пройдет 29 сентября

Мероприятие посвящено 226-й годовщине высадки казаков на Тамань и 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Открытие праздника с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов региона состоится 29 сентября в 11:00 на скаковом поле выставочного комплекса «Атамань».

В рамках фестиваля планируют провести соревнования по традиционным видам казачьих конноспортивных состязаний. Коллективы из муниципальных образований региона подготовят концертные номера и выступят на сцене у хаты Станичного правления.

На майдане развернется ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел с проведением мастер-классов. На подворьях будут проводиться реконструкции традиционных народных обрядов и ритуалов, пройдут экскурсии, театрализация фрагментов казачьего быта.

Во второй половине дня на сцене Амфитеатра состоится большой праздничный концерт с участием профессиональных коллективов и солистов Кубани. Завершится мероприятие праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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