Фестиваль «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо перенесли с 8 на 9 сентября

Организаторы мероприятия предупредили гостей — программу пришлось перенести из-за непогоды.

Площадка не готова для проведения фестиваля после ночного ливня и ветра.

«Фестиваль «О, да! Еда!» В Абрау-Дюрсо переносится на 9 сентября — нам жаль, но погода за окном совсем не пикниковая, — сообщили организаторы на странице в соцсети. — Поэтому мы ждем вас в воскресенье с 11:00 до 22:00 в парке Абрау-Дюрсо, пароли-явки те же. Важно: билеты на 8 сентября действительны и завтра, так что сверяйтесь с прогнозом, одевайтесь максимально комфортно и приезжайте».

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