Фестиваль PhotoVisa на Кубани пройдет с 18 октября по 15 ноября

Тема фестиваля в этом году — «100 лет в фотографии».

Неделя официальных открытий: 18-23 октября. В программе фестиваля лекции, кинопоказы, портфолио-ревю и 14 выставок на восьми выставочных площадках, которые будут работать в Краснодаре и Новороссийске, сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Среди выставок:

— «Выше заголовка. Классика советского фоторепортажа». Из коллекции Центра фотографии им. Братьев Люмьер, Москва (Россия);

— Игорь Гаврилов. «Я видел это». СССР и Россия 1970-1990-х годов (Россия);

— Выставка победителей и лауреатов 2017 года Международного конкурса молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина (Россия);

— Выставка фотографий, посвященная 100-летию восстановления патриаршества в России и интронизации Св. патриарха Тихона (Россия);

— «Чехов в Праге». Фотографии Йозефа Куделки (Чехия-Франция) —Андерс Петерсен. «Кафе «Лемитц»» (Швеция) — Екатерина Соловьева. «Колодозеро» (Россия – Германия);

— Евгений Шишкин. «Стихии» (Россия);

— Василий Василец. «Трещина между мирами» (Россия);

— Елена Суховеева и Виктор Хмель. Персональная выставка (Россия) — Выставка выпускников 2017 года курса фотографии Елены Суховеевой и Виктора Хмеля (Россия, программа «Молодые имена»);

— Ульяна Костюкова. «Мой дедушка» (Россия, программа «Молодые имена»).

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