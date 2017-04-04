Фестиваль театральной фотографии в Краснодаре пропустит следующий сезон

Фестиваль театральной фотографии, который ежегодно проходит в Краснодаре, возьмет паузу в следующем сезоне.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщила директор фестиваля Евгения Карпанина.

«Проект набирает очень высокие темпы и становится чуть более хаотичным, чем хотелось бы. Мы берем год тишины, чтобы понять, каким должен быть фестиваль», — рассказала Карпанина.

Она отметила, что пауза не связана с экономическими трудностями. Фестиваль набирает большие обороты и к нему присоединяется много интересных партнеров.

По словам Евгений Карпаниной, никаких новых проектов взамен фестиваля пока не планируется.

«Как правило, когда заканчивается один сезон, я объявляю домашнее задание, тему следующего сезона. То есть я уже к тому моменту все продумала. А сейчас я четко осознаю: для того, чтобы понять, каким должен быть следующий сезон, нужно хорошо над этим подумать. Чтобы сделать какой-то проект качественно, нам нужно понимать, как это делать хорошо», — добавила директор проекта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие V Фестиваля театральной фотографии прошло 24 марта. В этом году его участниками стали 89 человек. На площадках фестиваля также проходят гостевые выставки фотографов из Италии, Франции, Латвии.

Фоторепортаж с открытия V Фестиваля театральной фотографии смотрите здесь.

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