Фестиваль ТОС в Белоглинском районе собрал участников из 12 регионов России

Межрегиональный фестиваль органов территориального самоуправления проходит уже в десятый раз в селе Новопавловка.

Помимо официальной части, 21 сентября была и праздничная программа: угощения, песни и мастер-классы.

На фестивале управленцы делятся опытом. Он объединил муниципалитеты Кубани, Пермский край, Ростовскую область. В этом году приехали и представители Крыма.

Развитие ТОС на Кубани поддержало ЗСК, и сегодня видит в них связь между жителями и властью. Сейчас один из самых обсуждаемых вопросов — изменения в пенсионном законодательстве.

«Сегодня закладывается фундамент под пенсионную систему будущих поколений. Органы ТОС должны сыграть важную роль, потому что нельзя смотреть на это со стороны. От каждого из нас зависит будущее поселка, субъекта в целом. На карту поставлено благополучие наших жителей», — сказал председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В честь первого юбилея межрегионального фестиваля наградили лучших представителей органов территориального самоуправления и открыли памятный знак.

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