Фестивальный микрорайон Краснодара остался без света из-за аварии на подстанции

Оборудование вышло из строя днем 5 августа. Восстановительные работы продолжались весь день.

«Авария из-за выгорания кабеля произошла ориентировочно в 12:00 на участке силового подземного кабеля в районе пересечения улиц Атарбекова и Ковалева. Это стало причиной отключения электроснабжения на ряде улиц в Фестивальном микрорайоне. На месте постоянно работают несколько аварийных бригад филиала ОАО «НЭСК-Электросети» Краснодарэлектросеть» и энергетики Прикубанского округа. Все работы ведутся под постоянным контролем департамента городского хозяйства и ТЭК», — сообщили в ЕДДС.

В зону отключения электроэнергии попали микрорайоны, ограниченные улицами Гагарина, Гаражной, Дальней, Монтажников, Котовского, Фестивальной, Тургенева, Аэродромной, а также жилой микрорайон в границах улиц имени Архитектора Ишунина, Кияшко, Ковалева, Семеренко, Атарбекова, Яна Полуяна.

Ремонтно-восстановительные работы планировалось завершить к концу дня, 5 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По данным очевидцев, электроэнергия стала возвращаться в дома ночью.

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