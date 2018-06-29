ФИФА назвала систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 близкой к идеалу

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что на данный момент зафиксировали 335 проверенных с помощью VAR инцидентов.

«VAR не идеальна, но 99,3% верных решений — это то, что очень близко к идеалу. Нас беспокоило время, которое тратится на просмотр эпизодов. Но игрового времени стало больше, чем на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Судьи стали точнее при подсчете добавленного времени», — сказал Коллина.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня, 28 июня завершился групповой этап турнира, включавший 48 матчей. Одним из главных нововведений ЧМ-2018 является VAR, которая активно применялась в ходе мирового первенства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале марта 2016 года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Ее протестировали на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник