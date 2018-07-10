ФИФА оштрафовала помощника тренера команды Хорватии на 15 тыс. долларов

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал Огнена Вукоевича за размещение в интернете видеозаписи с заявлением после матча с Россией, что это победа для Украины.

Комитет оштрафовал Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков (около 15 тыс. долларов) и вынес предупреждение за неспортивное поведение.

В своем решении дисциплинарный комитет принял во внимание факт, что Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила помощника тренера от работы со сборной, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подобный инцидент произошел после матча 1/4 финала ЧМ в Сочи, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, — в интернете появилось видео, на котором игрок кричит «Слава Украине». ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение.

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