ФИФА оштрафовала сотрудников сборной Германии за инцидент после матча в Сочи

Двух представителей немецкой команды оштрафовали на 5 тыс. швейцарских франков каждого за расистские высказывания в ходе матча против сборной Швеции 23 июня.

Георгу Бехлау и Ульриху Фойгту также вынесли предупреждения. При вынесении решения дисциплинарный комитет ФИФА учел, что немецкие официальные лица и Немецкая футбольная ассоциация своевременно извинились за инцидент и уже заявили, что не будут представлять команду на следующем матче.

Шведскому чиновнику Яну Густавсону за его участие в этом инциденте также вынесли предупреждение.

Представитель пресс-службы немецкой сборной Ульрих Фойгт и менеджер команды по логистике Георге Бехлау в определенный момент матча направились в сторону скамейки шведов, позволив себе неуважительные высказывания и жесты. Позже немецкая команда извинилась за инцидент.

Капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист заявил, что извинения приняты, хотя подобные расистские высказывания недопустимы, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда Швеции проиграла Германии со счетом 1:2.

Фоторепортаж с матча Германия — Швеция в Сочи смотрите здесь.

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