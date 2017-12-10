ФИФА повторно проверит на допинг российских футболистов в январе 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести повторную проверку допинг-тестов российских футболистов в 2018 году.

Об этом сообщил 10 декабря веб-сайт британского издания Daily Mail.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало нас и другие международные федерации, что анализ сохраненных проб, который будет проводиться группой экспертов, может быть начат лишь в середине января 2018 года», — приводит издание слова неназванного представителя ФИФА.

Ожидается, что ФИФА также будет работать над тем, чтобы получить доступ к информатору WADA Григорию Родченкову, который заявлял о наличии материалов о причастности российских футболистов к «государственной программе допинга».

Отмечается, что подобный шаг может оказать негативное влияние на Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

Вице-премьер России Виталий Мутко 7 декабря заявил журналистам, что за последние два года футболисты сборной России тестировались на допинг не менее 30 раз, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. От Краснодарского края в состав сборной России на ОИ-2018 уже отобрался 21 спортсмен. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

Сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

Своим мнением по поводу отстранения российской сборной от Олимпиады поделилась министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

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