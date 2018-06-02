ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) 2 июня представила заставку, которую будут видеть зрители перед каждым матчем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Заставку разместили на официальном канале в ФИФА в Youtube.

Как поясняет ФИФА, в ролике представлен фирменный стиль городов-организаторов чемпионата мира: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону. Например, такие узнаваемые памятники как столичный Собор Василия Блаженного, скульптура «Родина-мать» в Волгограде и дом Севастьянова в Екатеринбурге. Образ казанского дракона Зиланта и птица, подхватывающая футбольный мяч, дали повод некоторым пользователям сравнить ролик с известным сериалом «Игра престолов».

Заканчивается видео образом яйца Фаберже, внутри которого находится кубок чемпионата мира, сообщает «Интерфакс».

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