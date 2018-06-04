ФИФА представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018

Международная федерация футбола выпустит исправленную версию официальной телевизионной заставки мундиаля из-за допущенной ошибки.

Ранее российские футбольные болельщики в социальных сетях заметили, что в представленном ФИФА ролике на 29-й секунде вместо звезды на Спасской башне Кремля присутствует крест. Допущенную мультипликаторами неточность пообещали устранить в обновленной версии ролика.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», — приводит сообщение ФИФА телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФИФА 2 июня представила заставку, которую будут видеть зрители перед каждым матчем предстоящего чемпионата мира по футболу в России. В видеоролике показаны памятники архитектуры в городах, принимающих матчи ЧМ.

В интернете опубликовали гимн ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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