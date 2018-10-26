ФИФА признала ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Заседание совета международной футбольной организации состоялось в Руанде.

«ФИФА представила доклад, в котором отмечалось, что на основании проведенного анализа чемпионат мира 2018 года в России можно признать лучшим в истории на основании целого ряда критериев: готовности инфраструктуры, чистоты спортивного аспекта, хорошей организации всего соревнования в целом», — рассказал член совета Алексей Сорокин.

По словам Сорокина, ФИФА признала чемпионат мира по футболу 2018 года огромным успехом для принимавшей стороны — России, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу в России посетили 6,8 млн человек. Мундиаль принес экономике России 952 млрд рублей.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник