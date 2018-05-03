ФИФА продала более 2 млн билетов на матчи ЧМ-2018

На матчи чемпионата мира по футболу продали более 89% билетов.

«Продажи идут весьма успешно, на сегодняшний день продано 2 млн 374 тыс. билетов, а это 89% от всех билетов, 46% билетов купили российские болельщики, 54% — зарубежные. Лидерами являются США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина», — сказал генеральный директор оргкомитета «Россия‐2018» Алексей Сорокин.

По его словам, болельщики США приобрели более 80 тыс. билетов, 20% проданных билетов приходятся на «четвертую категорию», доступную только для граждан России. Минимальная стоимость одного прохода на матч составляет 1 тыс. 280 рублей.

«Учитывая такой интерес, мы можем сказать, что нас ожидают практически на всех матчах заполненные трибуны», — цитирует Алексея Сорокина телеканал «360».

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник