FIFA продолжает розыгрыш билетов на матчи Кубка конфедераций в Сочи

Розыгрыш билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA в Сочи продолжается. Чтобы их получить, нужно стать победителем специального турнира, который пройдет 25 марта в Краснодаре.

Прием заявок начнется 24 марта в 20:30. Сразу же после вечернего выпуска «Факты. Спорт» в группе «Кубань 24» «Вконтакте» появится пост «Попади на Кубок конфедераций FIFA». Те участники, которые отметятся в комментариях к публикации первыми, и станут участниками турнира.

Уже выбраны игроки в кикер и киберфутболисты. Сегодня разыскиваются участники интеллектуальной битвы. За два билета поборются 12 человек. Вам будет необходимо отвечать на вопросы. Тот, кто даст больше правильных ответов, победит. Именно он попадет на одну из сочинских встреч Кубка конфедераций FIFA.

Встречи, на которые вы сможете попасть, пройдут на стадионе «Фишт». Это три матча группового этапа. Участники полуфинала пока неизвестны.

В матче группы B 19 июня Австралия сразится с чемпионами мира — c немцами.

Через два дня, 21 июня, биться на сочинском поле будут уже участники группы A — Мексика и Новая Зеландия.

А 25 июня на курорт вернется Германия. Ей придется сразиться с чемпионом Африки — Камеруном.

Сейчас проходит первый этап продаж билетов на Кубок конфедераций. На официальном сайте FIFA вы можете подать заявку на билеты на определенные матчи при условии их наличия, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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