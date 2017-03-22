ФИФА разыграет билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи

ФИФА предоставит несколько билетов на матчи Кубка конфедераций в Сочи бесплатно. Чтобы их получить, нужно 22 марта стать участником розыгрыша.

В 20:30 сразу же после окончания вечернего выпуска «Факты. Спорт» в группе «Кубань 24» в соцсети «Вконтакте» появится пост «Попади на Кубок конфедераций». Первые шесть человек, которые отметятся в комментариях, станут участниками турнира по кикеру или по настольному футболу.

Команда должна состоять из двух игроков. Если вы отмечаетесь в комментариях, имейте в виду: чтобы побороться за два билета на одну из сочинских встреч Кубка конфедераций, прийти на турнир вам нужно будет с товарищем. Турнир пройдет 25 марта в Краснодаре. Возраст участников — от 18 лет.

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