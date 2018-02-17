ФИФА сообщила об отрицательных допинг-пробах российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) в феврале опубликовала информацию о допинг-пробах игроков сборной России. Все они оказались отрицательными.

Речь идет о пробах с чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, с чемпионата мира 2014 года и с Кубка конфедераций. Никто из российских футболистов, выступавших на этих турнирах, не провалил допинг-тестирования.

Таким образом, ФИФА дала ответ на вопросы, возникшие после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, где тот, помимо безосновательных обвинений в адрес множества российских спортсменов, говорил и о возможных нарушениях антидопинговых правил в российском футболе, пишет «Российская газета».

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