ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение

Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе организации.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», — цитирует представителя ФИФА ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после матча 1/4 финала ЧМ в Сочи, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео, на котором игрок кричит «Слава Украине».

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник