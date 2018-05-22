ФИФА закрыла дело о допинге против игроков сборной России по футболу

Расследование прекратили из-за отсутствия убедительных доказательств.

Международная федерация футбола 22 мая сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами. ФИФА проинформировала Всемирное антидопинговое агентство об итогах расследования, и WADA с ними согласилось.

Расследование провели на основании данных профессора Ричарда Макларена. ФИФА запросила ответы у информатора WADA Григория Родченкова.

Допинг-пробы игроков были перепроверены и получены негативные результаты. Также были проведены допинг-тесты, о которых игроков не предупреждали заранее, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», WADA 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На расследование допингового скандала в России потратили 3,7 млн долларов.

Всемирное антидопинговое агентство закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. «Чистые» российские спортсмены приняли участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Во время Олимпиады на допинге поймали российского керлингиста Александра Крушельницкого. Допинг-проба «Б» показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде. Александра Крушельницкого и его партнершу Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей ОИ-2018. Также на допинге поймали российскую бобслеистку Надежду Сергееву.

СК собрал доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи.

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