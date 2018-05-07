Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать за сборную России

Спортсменка 7 мая подтвердила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиад Евгения Медведева завила о том, что продолжит выступать под российским флагом, опровергнув информацию о возможном смене гражданства на армянское.

«Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70″, тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — сказала фигуристка.

Она поблагодарила тренера Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

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