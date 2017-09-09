Фигуристка Юлия Липницкая написала заявление о выводе ее из состава сборной РФ

Олимпийская чемпионка уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры.

Российская фигуристка Юлия Липницкая 9 сентября в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания. Она сообщила о завершении любительской карьеры в спорте и рассказала о своих дальнейших планах.

Затем Липницкая написала заявление о выводе ее из состава сборной страны, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее о завершении спортивной карьеры Юлии Липницкой сообщила ее мать.

В ноябре 2015 года Юлия Липницкая решила сменить наставника — с 2009 года спортсменку тренировала Этери Тутберидзе — и написала заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России. С 23 ноября 2015 года она начала тренироваться в Сочи под руководством Алексея Урманова. В январе в Сочи Липницкая проходила реабилитацию после травмы.

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