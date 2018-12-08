Фигуристы Энберт и Забияко стали вторыми после короткой программы в финале Гран‐при

Российский дуэт уступает 0,4 балла лидерам — паре из Китая.

Третье место занимает еще один российский дуэт — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Тарасова и Морозов выиграли два этапа в США и России, Наталья Забияко и Александр Энберт были лучшими в Финляндии и Японии. Оставшиеся два этапа в Канаде и Франции выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые после короткой программы остаются за пределами тройки лучших.

Произвольную программу спортсмены покажут утром 9 декабря, в 7:20 по московскому времен, сообщает телеканал «360».

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