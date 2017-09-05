Фигуристы Столбова и Климов не будут участвовать в контрольных прокатах в Сочи

Прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут на курорте 9 и 10 сентября.

«Вместе с контрольными прокатами в Сочи пройдут учебно-тренировочные мероприятия. В них примут участие Столбова и Климов, в прокатах же они не будут участвовать», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Ксения Столбова и Федор Климов — олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряные призеры в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при — 2015, сообщает ТАСС.

В контрольных прокатах примут участие пары Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Наталья Забияко – Александр Энберт и Евгения Тарасова – Владимир Морозов, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

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