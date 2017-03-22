Фигуристы Волосожар и Траньков вернутся на лед в апреле

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых месяц назад родилась дочь, готовы вернуться на лед.

«Мы с Максимом планируем вернуться на лед уже в апреле, — пояснила Волосожар. — Конечно, если разрешит доктор».

Ранее пара неоднократно заявляла о своих планах выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Волосожар и Максима Транькова 16 февраля родилась дочь. Тренер Нина Мозер заявила, что фигуристы пропустят весь сезон-2016/17. В январе 2016 года они стали чемпионами Европы по фигурному катанию. А в 2014 году одержали победу на Олимпийских играх в Сочи.

Позже Волосожар и Траньков открыли в Сочи Центр фигурного катания.

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