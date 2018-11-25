Фигуристы Забияко и Энберт будут готовиться к финалу Гран-при в США

Спортсмены вылетели на акклиматизационный сбор в Калифорнию.

Вместе с Натальей Забияко и Александом Энбертом на акклиматизационный сбор в США отправились Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Обе пары отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Забияко и Энберт — спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по фигурному катанию Сочи. Их удостили звания «Заслуженный мастер спорта РФ».

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