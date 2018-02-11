Фигуристы Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе на ОИ

Сочинцы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире.

Прокаты произвольной программы пар прошли 11 февраля. Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Вторыми стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек, сообщает ТАСС.

После произвольной программы у пар россияне идут вторыми в командном турнире.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олимпийские игры — 2018 открылись 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Сборную России 5 декабря 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. «Чистых» российских спортсменов допустили на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн.

Шорт-трекист Семен Елистратов 10 февраля завоевал первую российскую медаль Олимпиады-2018. Спортсмен получил бронзу в соренованиях на дистанции 1,5 тыс. м.

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