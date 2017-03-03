Филиал Санкт-Петербургского института в Краснодаре лишили аккредитации

Рособрнадзор в марте лишил государственной аккредитации филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре.

Также частично лишился госаккредитации Новороссийский институт — филиал Московского гуманитарно-экономического университета по направлению «Гуманитарные науки».

Государственная аккредитация подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения аккредитации, вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако он не имеет права выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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