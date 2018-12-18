Фильм «Кислота» вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля

Картина — дебютная режиссерская работа 26-летнего актера Александра Горчилина.

В фильме идет речь о жизни нескольких молодых людей, организаторы фестиваля охарактеризовали ее как «стильную и заряженную энергией». В главных ролях в картине снялись Филипп Авдеев и Александр Кузнецов.

Победителя секции «Панорама» определяет зрительское голосование.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльет Бинош, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кинофестивале «Кинотавр — 2018» «Кислоту» наградили призом за лучший фильм конкурса «Кинотавр. Дебют».

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