Фильм «Крым» стал лидером российского кинопроката

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова, вышедший на экраны 28 сентября, собрал около 55 млн рублей за два дня проката.

Сам режиссер уверен, что это «очень хороший старт», а люди, которые уже посмотрели картину, сделают ей отличное «сарафанное радио».

«Это не обманка, это реальное кино, которое стоит посмотреть», — подчеркнул Алексей Пиманов.

По данным портала «Кинобизнес сегодня», фильм «Крым» собрал в первый день 25 млн рублей, во второй –– 30 млн. рублей, сообщают «Известия».

В основе сюжета фильма — история любви киевской журналистки Алены и севастопольца Саши. События фильма начинаются летом 2013 года, когда молодые люди знакомятся на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму. Однако вскоре начинается «евромайдан», и молодые люди оказываются по разные стороны баррикад. Но они еще не знают, что весной 2014 года произойдут события, которые не только отразятся на их отношениях, но и на всем их будущем.

Идея фильма принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. По словам Алексея Пиманова, именно глава Минобороны предложил снять реалистичное кино про события марта 2014 года, сообщает ТАСС.

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