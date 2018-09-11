Фильм «Кубань 24» о Викторе Захарченко стал победителем телекинофорума «Вместе»

Картину отметили в номинации «Документальный фильм» конкурса «Телевизионные программы и фильмы».

К 80-летию художественного руководителя, главного дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко телеканал «Кубань 24» подготовил документальный фильм-портрет «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь».

«В его основе — эксклюзивное интервью Виктора Гавриловича. Вместе со зрителем он совершает путешествие по своей жизни, вспоминает свое детство и людей, которые произвели на него неизгладимое впечатление. И самое главное — рассказывает, что привело его в музыку», — говорят авторы ленты Алла Григоренко и Оксана Бойванова.

Международный телекинофорум «Вместе» проходит с 7 по 12 сентября в Ялте.

Посмотреть фильм «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь» можно здесь.

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