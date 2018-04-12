Фильм «Лето» про Виктора Цоя включили в программу Каннского фестиваля

Режиссер Кирилл Серебренников получит приглашение лично представить свою новую картину.

Фильм включили в основной конкурс Каннского кинофестиваля. «Лето» рассказывает о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Он затрагивает период, когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом. Действие фильма происходит в Ленинграде летом 1981 года.

Каннский фестиваль в этом году будет проходить с 8 по 19 мая. сообщает ТАСС.

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