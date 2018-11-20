Фильм Наталии Мещаниновой вошел в лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

Всего в главной номинации «Лучший игровой фильм» представлена 31 лента.

Длинный список премии сформировали по результатам голосования экспертного совета. Списки непосредственно номинантов определят члены национальной Академии кинематографических искусств и наук России, которую возглавляет режиссер Владимир Наумов. Номинантов объявят в конце декабря. Церемония награждения лауреатов состоится в конце января 2019 года.

В лонг-лист вошли «Война Анны» Алексея Федорченко, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Собибор» Констанина Хабенского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Тренер» Данилы Козловского, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также премия отметит лучшие телесериалы, неигровые и анимационные фильмы, режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, художников-постановщиков, композиторов и представителей других кинопрофессий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой получил Гран-при «Кинотавра-2018». Картина также завоевала приз за лучшую мужскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея. Трейлер фильма появился в сети 8 июня.

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