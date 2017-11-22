Фильм «Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию Independent Spirit Awards

Картина может получить награду в номинации «Лучший иностранный фильм».

«Нелюбви» предстоит побороться с фильмами «120 ударов в минуту», «Фантастическая женщина», «Я не ведьма» и «Леди Макбет».

Лидером по количеству номинаций 32-й премии Independent Spirit Awards стала картина «Зови меня своим именем». Фильм режиссера Луки Гуаданьино представлен в шести главных категориях, пишет «Кинопоиск».

Independent Spirit Awards — американская кинопремия, ориентированная в первую очередь на американское независимое кино.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россию на «Оскаре» представит «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Картина 28 мая получила приз жюри Каннского кинофестиваля.

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