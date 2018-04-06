Фильм про Аршалуйс Ханжиян планируют выпустить к 9 Мая

Сейчас киноленту о кубанской героине снимают в Горячем Ключе.

Женщина 50 лет ухаживала за братскими могилами в урочище Поднависла, где во время войны были погребены почти 2 тыс. советских солдат. В 1997 году ЮНЕСКО признало ее «Женщиной года». Сейчас на исторической земле развернулась съемочная площадка. Чтобы в кадре все было достоверно, режиссеры изучили десятки исторических документов и поговорили с местными жителями. Помогали в работе и волонтеры.

«Добровольцы помогали нам выстраивать декорации, помогали находить и задействовать аутентичную технику. Всегда все очень нам помогали, за что им большое спасибо», — сказал второй режиссер Андреас Алексиади.

На площадке в Горячем Ключе сейчас работают несколько десятков человек. Режиссеры стараются держать сценарий в секрете, но уже известно, что одну из главных сцен с молодой Аршалуйс сняли. По предварительной версии, фильм выйдет в свет 9 мая.

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