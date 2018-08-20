Фильм про Крымский мост по сценарию Маргариты Симоньян выйдет в прокат осенью

20 августа в 20:38

Режиссером картины «Крымский мост. Сделано с любовью!» стал Тигран Кеосаян.

В центре сюжета — большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом.

«Это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста. Он начинается в 40-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту. Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма», — рассказала Маргарита Симоньян.

Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.

Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» выйдет в прокат 1 ноября.

Маргарита Симоньян — главный редактор телеканала Russia Today. Родилась и выросла в Краснодаре, окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета.

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