Фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой получил Гран-при «Кинотавра»

Церемония награждения лауреатов кинофестиваля прошла в Зимнем театре Сочи 10 июня.

В «Сердце мира» рассказывается про ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. В фильме снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте и другие.

Девонин получил награду смотра за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой признали Анну Слю, сыгравшую в «Подбросах» Ивана Твердовского.

Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский. Режиссера отметили за фильм «Русский бес». Приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался создателям картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Специальный диплом жюри получила юная актриса Марта Козлова, сыгравшая в фильме Алексея Федорченко «Война Анны».

Победителями конкурса «Кинотавр. Дебют» стали сразу две картины — «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приз зрительских симпатий «Кинотавра» достался фильму Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Трейлер фильма «Сердце мира» уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой появился в сети 8 июня. Мещанинова — режиссер картины «Комбинат „Надежда“» и соавтор сценария «Аритмии» Бориса Хлебникова. В 2017 году Гран-при «Кинотавра» получила «Аритмия».

В российский прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября.

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