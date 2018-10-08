Фильм «Собибор» Хабенского включили в лонг-лист «Оскара»

Лента поборется за награду в номинации «Лучший иностранный фильм».

Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Заявки на соискание награды в этой номинации подавали 87 стран.

В лонг-лист также вошли «Спитак» Александра Котта от Армении, «Портрет автора» Флориана Хенкель фон Доннерсмарка от Германии, «Догман» Маттео Гарроне от Италии, «Айка» Сергея Дворцевого от Казахстана, «Рома» Альфонсо Куарона от Мексики, «Холодная война» Павла Павликовского от Польши, «Донбасс» Сергея Лозницы от Украины и другие.

Церемония вручения премии в 2019 году состоится 24 февраля. Шорт-лист озвучат 22 января, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», картина вышла в российский прокат 3 мая. Часть средств от продажи билетов предназначена для помощи больным детям. «Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм повествует о восстании в лагере смерти на территории оккупированной Польши в 1943 году.

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